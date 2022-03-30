Лос-Анджелес, США, 30 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Американский актёр Дэвид Спейд прокомментировал скандал, произошедший на церемонии премии «Оскар-2022», с участием актёра Уилла Смита и комика Криса Рока. Об этом 30 марта пишет Page Six.

(сс) Andy Witchger Крис Рок

Как отмечает издание, Спейд после премии поддержал комика. Он высказался относительно комментария журналиста NBC, который недоумевал, почему колкость Рока в адрес жены Уилла Смита называют «шуткой о солдате Джейн», а не «шуткой про женщину с алопецией». Дэвид Спейд заступился за Рока: «Потому что у комиков нет медицинской карты для всех присутствующих».

ИА REGNUM напоминает, что на церемонии премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока по лицу после того, как комик пошутил над короткой стрижкой жены актёра, страдающей алопецией. Позже Смит принёс публичные извинения Року.