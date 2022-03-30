Москва, 30 марта 2022, 13:03 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в 23 регионах страны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданной под контролем киевских спецслужб. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ФСБ.
Отмечается, что у задержанных обнаружены и изъяты охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в 37 регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской группы «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).