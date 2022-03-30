* запрещённая в России организация

Москва, , 13:03 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в 23 регионах страны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданной под контролем киевских спецслужб. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ФСБ.

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«В 23 регионах задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанных обнаружены и изъяты охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в 37 регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской группы «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).