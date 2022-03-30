Москва, , 13:02 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил расторгнуть соглашение между СССР и США о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас это соглашение действует на временной основе. Но, похоже, его время истекло. Мы имеем полное право его расторгнуть, более того — мы обязаны это сделать, и чем скорее, тем лучше», — заявил Миронов.

Депутат подчеркнул, что соглашение Шеварднадзе — Бейкера так и не было ратифицировано Россией, хотя статья 15 закона «О международных договорах РФ» четко и недвусмысленно указывает, что договоры о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа страны подлежат ратификации.

«Прорабы перестройки» лезли из кожи вон, чтобы задобрить Запад. И преподнесли поистине царский подарок заокеанским друзьям — на американских условиях поделили шельф и экономическую зону в районе Баренцева и Чукотского морей. В результате США приобрели, а мы потеряли 77 тыс. квадратных километров акватории, возможность разрабатывать нефтегазовые месторождения и добывать свыше 500 тыс. тонн рыбы и краба ежегодно», — пояснил парламентарий.

По его мнению, «сегодня этот предательский сговор не просто противоречит национальным интересам России, но и выглядит совершеннейшим абсурдом в условиях экономической войны, объявленной нам Вашингтоном, и хамских заявлений главы Белого дома в отношении нашей страны и ее лидера».

"Кроме того, при существующей линии разграничения американцы могут помешать судоходству по Северному морскому пути в направлении Китая и Юго-Восточной Азии. Прежде это было гипотетическое допущение, в наши дни — реальная угроза», — отметил Миронов.

Документ был подписан 1 июня 1990 года в Вашингтоне министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером, соглашение действует на временной основе.