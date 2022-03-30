Лавров посетит Индию 31 марта
Нью-Дели, 30 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Индию. Об этом 30 марта сообщает МИД Индии.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
Как сообщает официальный сайт ведомства, Сергей Лавров посетит Индию с 31 марта по 1 апреля.
Напомним, 30 марта глава российского МИД проводит встречи в Китае.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер-министр Узбекистана Сардор Умурзаков обсудили на встрече в китайском Туньси спецоперацию на Украине.