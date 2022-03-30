Нью-Дели, 30 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Индию. Об этом 30 марта сообщает МИД Индии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как сообщает официальный сайт ведомства, Сергей Лавров посетит Индию с 31 марта по 1 апреля.

Напомним, 30 марта глава российского МИД проводит встречи в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер-министр Узбекистана Сардор Умурзаков обсудили на встрече в китайском Туньси спецоперацию на Украине.