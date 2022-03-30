Гватемала, , 13:09 — REGNUM Суд Гватемалы приговорил 29 марта бывшего лидера партизан Сесера Монтеса к 175 годам тюремного заключения без права досрочного освобождения за убийство трёх солдат. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Монтес был арестован международной полицией в Мексике в октябре 2020 года и экстрадирован в Гватемалу, где ему были выдвинуты обвинения в убийствах, покушении на убийство, а также создании вооружённой организации и узурпации власти.

Тем не менее, ряд правозащитников считает обвинение сфабрикованным, поскольку несколько свидетелей в ходе расследования погибли при подозрительных обстоятельствах, а ряд фактов указывает на нахождение Монтеса в нескольких сотнях километров от места преступления на момент совершения убийств.

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