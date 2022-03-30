Махачкала, , 13:01 — REGNUM В Дагестане площадь хранилищ для выращенных в регионе овощей и фруктов планируют увеличить вдвое. Это позволит обеспечивать жителей собственной продукцией в течение всего года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов.

Овощи и фрукты Наталья Хомутова (с) ИА REGNUM

«Мы планируем увеличить мощность овощехранилищ в регионе в два раза, что станет подспорьем для торговой системы во внесезонный период», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведется строительство плодо-овощехранилищ в городах Кизляр и Кизилюрт. Кроме того, возводится уникальное хранилище для винограда. Их открытие состоится уже в 2022 году.

Минсельхоз Дагестана также запланировал в 2022 году увеличить посевные площади под картофелем, капустой и другими культурами в целом на 10 тыс. гектаров, а также высадить саженцы фруктовых деревьев на площади около 900 гектаров.