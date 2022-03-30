Саратов, 30 марта 2022, 13:01 — REGNUM В Саратовской области за сутки выявили 445 новых случаев заражения коронавирусом. В ковид-стационары доставили 109 пациентов, выписали 781 человека. Об этом 30 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Всего подтверждено 240 503 случая заражения коронавирусом, выздоровели 230 120 пациентов.
На стационарном лечении находятся 889 пациентов, на амбулаторном — 3863.
С начала пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5838 человек, в том числе трое — за последние сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в 2022 году в рамках модернизации районных больниц планируется приобрести 198 единиц медоборудования.
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