Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Пожилые жители Ленинградской области в 2021 году стали меньше попадаться на уловки киберпреступников. Количество потерпевших от действий таких злоумышленников среди областных пенсионеров уменьшилось на 13%, сообщил 30 марта на заседании Законодательного собрания региона начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

По словам Плугина, благодаря оперативно-профилактической работе правоохранительных органов положительные сдвиги наметились в сфере борьбы с IТ-преступностью. По итогам 2021 года на 20% меньше зарегистрировано краж с банковских счетов и на 96% — случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа.

«Наблюдаем снижение на 4% массива киберпреступности в целом. На 13% сократилось количество пожилых людей из числа наиболее уязвимых категорий граждан — пенсионеров», — отметил начальник Главка.

Роман Плугин заметил, что благодаря принятым мерам, в 2021 году на четверть больше установлено киберпреступников, а также на 23% возросло количество раскрытых IТ-краж и на треть — IТ-мошенничеств.

«Доказана причастность организованных преступных групп и сообществ к совершении 88 преступлений. Показатели по данному направлению деятельности возросли в 88 раз», — подчеркнул глава регионального Главка.