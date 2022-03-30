Таллин, 30 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Одно из старейших и крупнейших оптовых цветочных предприятий Эстонии Nurmiko Hulgi OU приняло решение о том, что не привезет и не отправит в продажу 9 мая ни одной красной гвоздики. Об этом сообщило эстонское изданиеPostimees. ee

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Решение владельцы фирмы назвали принципиальным и объяснили его своей реакцией на операцию России на Украине. Представители фирмы заявили, что в данном контексте празднование Дня Победы 9 мая на 100% «является неэтичным, а получать выгоду на этом вообще аморально».

Исполнительный директор Nurmiko Hulgi OU Марика Мяги добавила: «Надеемся, что нашему примеру последуют все работающие в этой сфере оптовые продавцы и в контексте этого решения мы будем единодушны и солидарны».

Гвоздики — самый популярный цветок на ежегодных массовых мероприятиях Дня Победы 9 мая в Эстонии.