Ростов-на-Дону, 30 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону восстановят сорванный ураганным ветром колокол с памятника-стелы на Театральной площади. Об этом 30 марта сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Произошел разрыв верхней части медной поверхности колокола и деформировался крепежный узел. Из-за особенностей конструкции мемориала в данном месте происходит сильная ветровая нагрузка», — написал он в телеграм-канале.

Специализированная организация взялась за ремонт, в ходе которого будут усилены узел крепления и верхняя часть колокола. Работы займут около месяца.