Сеул, , 12:56 — REGNUM Мэр столицы Южной Кореи О Сэ Хун встретился 30 марта с послом Руанды в Сеуле Ясмин Амри Сьюд (Yasmin Amri Sued), с которой обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Сеул Triphunter.club

В ходе встречи африканский посол отметила, что Руанда стала первой страной-производителем вакцины в Африке, а столица страны Кигали — второй по величине туристический город в Африке. Она также выразила надежду на укрепление сотрудничества и активизацию обменов в будущем.

Отметим, что немецкая фармакологическая компания BioNTech построит завод по производству вакцины в Руанде во второй половине текущего года.

В свою очередь, О Сэ Хун выразил надежду на сотрудничество в области умных городов и информационо-коммуникационных технологий.