Рига, , 12:56 — REGNUM Российские власти решили выслать из страны дипломатов Эстонии и Латвии, сообщил портал новостей эстонского гостелерадиовещания ERR со ссылкой на сообщение МИД России.

Прибалтика Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr

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Отмечается, что 29 марта в МИД РФ были вызваны послы этих стран. «Главам дипмиссий был заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих государствах», — говорится в заявлении.

Поэтому Россия, основываясь на принципе взаимности, объявила о прекращении аккредитации трех сотрудников посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Эстонские и латвийские дипломаты должны покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики. То есть в течение трех дней.

В МИД Эстонии выразили возмущение по поводу решения российских коллег.

Ранее, 18 марта, Эстония и Латвия объявили о высылке трех российских дипломатов. Эстонский МИД тогда объяснил этот шаг тем, что российские дипломаты якобы принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и якобы распространении пропаганды, оправдывающей действия России на Украине. Конкретных доказательств и примеров такой детальности приведено не было.