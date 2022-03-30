Оренбург, , 12:54 — REGNUM В Оренбургской области за сутки госпитализированы 46 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на 21 меньше, чем днем ранее, сообщает 30 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В стационарах находятся 378 человек. Состояние 116 человек медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких — 16 пациентов, еще 245 — получают кислородную поддержку. В состоянии средней тяжести пребывают 216 оренбуржцев, остальные — в удовлетворительном.

За сутки из клиник выписали 917 человек. Зафиксировано четыре летальных исхода по причине коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 210 462 случая заражения коронавирусом, за 29 марта — 244. Продолжается спад заболеваемости.