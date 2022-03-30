Джакарта, 30 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло провинцию Лампунг в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в море в 89 км от Танггамуса. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение ощущалось в трех регионах.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.