Нур-Султан, , 12:53 — REGNUM Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана от Коммунистической народной партии Жамбыл Ахметбеков направил в адрес правительства страны предложением передать таможенной службе функции охраны границы. Об этом 30 марта сообщает новостной портал Nur.kz.

Таможня добро не дает Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР

«Самый настоящий бардак, творящийся на границе с Китаем, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в «зеркальной» статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов», — цитируют журналисты обращение депутата.

Как заявляет Ахметбеков, на границе якобы регулярно происходят нарушения, из-за чего государственный бюджет теряет доходы. По мнению политика, необходимо «возродить» таможенную службу в том виде, в каком она была до реформы.

Стоит отметить, что в Казахстане таможенная служба также занималась охраной государственной границы до 2013 года. В ходе прошедшей реформы, у таможенников оставили только фискальные функции.