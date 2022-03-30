Москва, , 12:53 — REGNUM Если ФРГ выполнит план по отказу от российского угля, то германский потребитель будет вынужден платить за уголь на 20−25% больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Германия полностью обеспечивает свои потребности в буром угле за счет собственной добычи — около 36 млн т ежегодно. Также Германия имеет определенные запасы каменного угля и еще в 2012 году добывала более 10 млн т, но с 2019 года прекратила его добычу, так как сейчас дешевле закупать каменный уголь за рубежом. Так что один из способов замещения Германией российского каменного угля — возобновить добычу определенных его объемов в стране. Также необходимо понимать, что сейчас наблюдается короткий ренессанс угля в Германии и в мире в целом, и уже после 2024 года доля угля в энергобалансе Германии продолжит снижаться заметными темпами на фоне ввода новых мощностей на основе ВИЭ и расширения газовой генерации», — сказал Понкратов.

В связи с этим Понкратов подчеркнул, что Россия занимает первое место по импорту каменного угля в ФРГ.

«Далее следуют Австралия, США и Колумбия с долями в германском импорте 16,1%, 15,5% и 5,5% соответственно. Эти страны способны существенно нарастить поставки угля в Германию. Также и ЮАР, Канада и Индонезия восстановят утраченные позиции крупных поставщиков каменного угля на рынке Германии. Польша также увеличит объемы добычи каменного угля и сможет что-то экспортировать в Германию», — сказал Понкратов.

По его словам, средняя цена закупки каменного угля Германией в 2021 году составила 122 евро за тонну.

«Поставки российского каменного угля в минувшем году обходились германским покупателям в 113,8 евро за тонну. Дешевле был только уголь из Колумбии — около 104 евро за тонну. Уголь из США, Австралии и ЮАР стоил Германии 130,4, 143,8 и 166,4 евро за тонну соответственно. Так что при сохранении соответствующих ценовых пропорций стоит ожидать, что при выполнении плана по отказу от российского угля германский потребитель вынужден будет платить за уголь на 22−25% больше», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в течение 2023 года Германия может отказаться от российской нефти и частично нефтепродуктов.

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