Стокгольм, , 12:57 — REGNUM Лидер «Либералов» Нямко Сабуни хочет, чтобы правительство Швеции немедленно ввело в стране централизованную систему размещения беженцев, прибывающих с территории Украины. Об этом 30 марта сообщил новостной портал Omni.

Нямко Сабуни Liberalerna.se

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Сегодня ответственность в Швеции за прием, размещение и интеграцию беженцев возложена на муниципальные власти. Если в муниципалитете нет свободного соцжилья, то местные власти вправе отказать в приеме просителей убежища.

«Дело в том, что никакие муниципалитеты не должны иметь возможность отказывать беженцам в размещении», — заявила Сабуни в интервью газете GP.

Она также заявила, что у правительства Швеции до сих пор нет реалистичного плана по распределению беженцев с Украины, а основное бремя несут на себе местные власти.

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