Красноярск, 30 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В центральных районах Красноярского края с 31 марта по 2 апреля ожидается повышение дневной температуры воздуха до +14 °С, что вызовет интенсивное снеготаяние. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, в связи с этим возникает опасность скопления талых вод в низинах, может подтопить жилые и административные здания.

ГУ МЧС по Костромской области Подтопление

Владельцам индивидуального жилья и административных зданий рекомендуют убрать наледь и снег с прилегающих и придомовых территорий. Также нужно почистить водоотводные канавы и установить контроль отвода талых вод. Эти мероприятия помогут избежать подтоплений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ожидается сильный ветер.

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