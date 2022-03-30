Каракас, 30 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Венесуэлы 29 марта ликвидировали вооружённую группу колумбийских наркоторговцев в штате Апура на границе с Колумбией. Об этом сообщает новостное агентство Infobae со ссылкой на заявление командующего стратегическими операциями Венесуэлы.

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«На венесуэльской территории был обнаружен лагерь колумбийских террористов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. В лагере было обнаружено несколько взрывных устройств и единиц огнестрельного оружия, ввезённых из Колумбии», — говорится в заявлении.

За последние недели венесуэльские силы захватили несколько членов колумбийской группировки Танкол в приграничной зоне в рамках спецоперации, направленной на зачистку Венесуэлы от наркотеррористических группировок.