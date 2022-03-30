Пекин, 30 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер-министр Узбекистана Сардор Умурзаков обсудили на встрече в китайском Туньси спецоперацию на Украине, сообщили 30 марта в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Лавров проинформировал Сардора Умурзакова о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также о ходе переговорного процесса между российской и украинской делегациями», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что стороны также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия «международной и региональной повесток дня».