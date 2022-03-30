Чебоксары, , 12:50 — REGNUM В Чувашии чуть подросло вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом. Число жертв пандемии продолжает расти. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 30 марта, всего в Чувашии официально подтверждено 76 783 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 29 марта лабораторно выявлено 75 носителей, в то время как 28 марта был 71.

Вылечились от ковида в республике 59 402 человека, что составляет 77,36% от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. При этом вторые сутки подряд в связи с выздоровлением в Чувашии выписывают по 502 пациента.

При этом продолжает расти число жертв пандемии и количество госпитализаций. Если 26 марта направили в ковидные стационары 26 больных, 27 марта — 32 человек, то 28 и 29 марта — соответственно 33 и 47 ковид-пациентов.

Умерли от ковида в Чувашии 4550 жителей, в том числе 29 марта скончались четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии тестируется программное решение для фельдшеров ФАПов с целью «освободить их от рутинной бумажной работы по оформлению множества регламентированных журналов деятельности».