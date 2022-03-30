Стокгольм, 30 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Правительство Швеции не планирует увеличивать размер суточных пособий, которые получают беженцы с Украины. Об этом 29 марта в эфире радиостанции Ekot заявил министр миграции страны Андерс Игеман.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Заявление министра прозвучало после того, как генеральный директор Миграционного агентства Швеции Микаэль Риббенвик предупредил, что нынешние цены на еду и проживание в скандинавской стране могут привести к «эксплуатации беженцев».

Сегодня, каждый совершеннолетний беженец с Украины, который проживает в убежище и не получает еду от шведских социальных служб, может рассчитывать на ежедневное пособие в 71 шведскую крону или 24 шведских кроны, если питание включено в стоимость проживания.

В свою очередь Игеман заявил, что для Швеции было бы неразумно иметь «значительно более высокие» суточные пособия, чем в других европейских странах.