Москва, 30 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Правительство Индии с 16 марта возобновило выдачу пятилетних электронных туристических виз. Выдача была приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

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Согласно правилам въезда, иностранные туристы с электронными туристическими визами смогут въезжать в Индию только через морские и воздушные контрольно-пропускные пункты. Пересечение сухопутной границы Индии с электронными туристическими визами запрещено.

Оформление туристической электронной визы в Индию обойдется в $125, электронной бизнес-визы на один год — $140. Отмечается, что оформить и бумажные, и электронные туристические визы на пять лет смогут иностранные туристы из 155 государств.

Как сообщало ИА REGNUM несмотря на противостояние стран Запада с Россией, Индия собирается сохранить свои долгосрочные отношения с Москвой, заявила обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби.

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