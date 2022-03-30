Каспийск, Дагестан, , 12:49 — REGNUM В Дагестане задержан исполняющий обязанности директора МУП «Водоканал"в городе Каспийске. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, сообщили 30 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного, устанавливаются все обстоятельства инцидента, произошедшего в марте 2022 года.

Напомним, в период с 19 по 21марта был доставлен в больницу с признаками отравления 21 житель микрорайона «Кемпинг» в городе Каспийске. Среди заболевших 20 детей, 13 из них госпитализировали. По предварительной версии, пострадавшие могли отравиться водопроводной водой, которую они употребляли без кипячения.

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