Стокгольм, , 12:54 — REGNUM В Швеции секретариат «Центристов» столкнулся с внутренним хаосом после того, как несколько высокопоставленных сотрудников написали заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 30 марта написала газета Aftonbladet.

Партия Центра. Швеция

По данным журналистов, с осени прошлого года уволились около 15 человек. Некоторые из них подчинялись непосредственно лидеру партии Анни Лёф. Несколько человек также ушли в отпуск по болезни в связи со стрессовой ситуацией на работе.

«Это худшее место работы, где я когда-либо работал за всю свою жизнь», — признался журналистам один из уволившихся.

Отмечается, что плохие условия труда обуславливаются жестким типом принятия решения в рядах «Центристов», политической позицией партии и общей обстановкой на рабочем месте.

«Руководство Центристов не желает подвергаться критике и говорит, что текучесть кадров связана с естественными причинами», — пишут журналисты.