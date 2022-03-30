Стокгольм, 30 марта 2022, 12:54 — REGNUM В Швеции секретариат «Центристов» столкнулся с внутренним хаосом после того, как несколько высокопоставленных сотрудников написали заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 30 марта написала газета Aftonbladet.

Партия Центра. Швеция
Партия Центра. Швеция

По данным журналистов, с осени прошлого года уволились около 15 человек. Некоторые из них подчинялись непосредственно лидеру партии Анни Лёф. Несколько человек также ушли в отпуск по болезни в связи со стрессовой ситуацией на работе.

«Это худшее место работы, где я когда-либо работал за всю свою жизнь», — признался журналистам один из уволившихся.

Отмечается, что плохие условия труда обуславливаются жестким типом принятия решения в рядах «Центристов», политической позицией партии и общей обстановкой на рабочем месте.

«Руководство Центристов не желает подвергаться критике и говорит, что текучесть кадров связана с естественными причинами», — пишут журналисты.