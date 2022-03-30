Красноярский край, 1 августа, 2006, 13:52 — ИА Регнум. C руководителями музеев Красноярского края необходимо обсудить вопиющий случай пропажи из музейных фондов Государственного Эрмитажа экспонатов на сумму в 5 млн долларов, чтобы сделать соответствующие выводы для красноярских музейщиков, считает руководитель агентства культуры администрации Красноярского края Зоя Благих. "Информация тревожная. Необходимо обсудить этот случай с руководителями музеев Красноярского края. Хочу напомнить, что в нашем крае в течение последних трех лет реализуется краевая целевая программа "Безопасность музейных и библиотечных фондов", которая позволила создать целую систему по защите наших ценностей. Подтверждение тому - факт, что за последние годы в наших музеях не совершено ни одной кражи", - сообщила корреспонденту ИА REGNUM-KNews Благих.

"Конечно, работа в этом направлении требует значительных капиталовложений, но, как показывает инцидент в Эрмитаже, она должна быть обязательно продолжена. Не последнюю роль в данном случае наверняка сыграл человеческий фактор. Я убеждена, что к работе с музейными фондами нельзя допускать случайных людей. Этот случай - повод серьезно заняться вопросами повышения зарплаты сотрудников музеев", - подчеркнула она.