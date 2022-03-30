Саратов, 30 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На улице Крымской в Саратове 29 марта около 23:00 (местное время) произошел пожар в пятиэтажном доме. Хозяина горевшей квартиры от гибели спас домашний кот, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

64.mchs.gov.ru Кот «Пузик» спас своего хозяина во время пожара в Саратове

На первом этаже загорелась квартира. Хозяин жилища успел выбежать и предупредить соседей об эвакуации. Вскоре прибыли пожарные. К спасателям с просьбой кинулся хозяин горевшей квартиры. В доме остался его кот. Пожар площадью 2 кв. метра потушили. Животное с судорогами нашли лежащим в углу. Кота вынесли на свежий воздух и 20 минут откачивали.

По словам хозяина, питомец по кличке Пузик спас ему жизнь. Мужчина уснул с работающим телевизором. В какой-то момент кот начал кусать мужчину за руку и мяукать. Когда он проснулся, то увидел горящий телевизор и наполненную дымом квартиру. Мужчина сразу выскочил из дома, забыв своего спасителя.

Позже животное отвезли в ветеринарную клинику. Угрозы жизни кота нет, добавили в региональном МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в городе Аркадаке при пожаре в частном доме погибли две женщины и двое детей.

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