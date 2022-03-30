Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Количество автомобильный угонов в Ленинградской области за три предыдущих года сократилось в два раза, а по итогам 2021 года — на 33%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 30 марта на заседании Законодательного собрания региона начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин.

Hdimagelib.com Угон автомобиля

По его словам, благодаря усилению работы по выявлению и пресечению деятельности преступных групп и лиц, занимающихся хищением автотранспорта и его легализацией, по итогам прошедшего года отмечено снижение на 33% количества зарегистрированных краж транспорта, а за последние три года их число уменьшилось в два раза.

«При этом раскрываемость краж автомобилей за последние три года возросла почти в два раза. Конечно, цифра та еще, и нас не устраивает, но по сравнению с 3−4%, которые были три-четыре года назад — существенная разница, хотя большая работа тут предстоит», — отметил начальник Главка.

Кроме того, полицейские установили 11 фигурантов, причастных к автоугонам в составе организованных групп, и 30 — в группах по предварительному сговору.