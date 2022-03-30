Пекин, , 12:46 — REGNUM Китайская компания miHoYo выпустила очередное обновление к Genshin Impact, которое добавило в ролевую экшн-игре нового персонажа и новую локацию. Информация была опубликована 30 марта на сайте проекта.

Genshin Impact Скриншот с YouTube

Патч 2.6 является достаточно масштабным, он, помимо прочего, добавляет в Genshin Impact локацию The Chasm («Пропасть»), в которой персонажи могут добывать руду, сражаться с новыми монстрами, бросить вызов новому «боссу» и собирать ресурсы и сокровища. Кроме того, с релизом обновления в игре появился новый 5-звёздочный персонаж Камисато Аято, специализирующегося на стихии воды. С полным описанием патча желающие могут ознакомиться на сайте игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что авторы Genshin Impact обратили внимание на критику геймеров, касающуюся артефактов. Тем не менее, разработчики пока не стали обещать, что внесут в игру соответствующие изменения.

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