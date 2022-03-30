Москва, 27 июня, 2011, 19:05 — ИА Регнум. Президент РФ Медведев поручил двум рабочим группам готовить предложения по перераспределению полномочий между федеральной, региональной властью и местным самоуправлением. Как заявил ИА REGNUM член Общественной палаты РФ Вячеслав Глазычев , относительно изменений действующего распределения полномочий в части МСУ "два разных вопроса: один на вычитание, другой на сложение".

"На сложение - совершенно очевидно, что сегодняшняя схема межбюджетных отношений абсолютно недостаточна даже для простого функционирования со дня на день при изношенности городских инфраструктур, а о развитии вообще не может быть и речи. Тем самым вся функция развития из местного горизонта снята, перекинута на более высокий горизонт. Тем самым - полная демотивация", - сказал Глазычев.

"Вторая проблема - это сложившиеся полумафиозные кланы, которые объединяют во множестве на уровне районов, прежде всего, администрации, полицию, налоговые, суды и прокуратуры. По сути дела это новый феодализм специфический, всерьез с ним еще не разбирались, только отдельные случаи", - отметил эксперт.

"А когда я говорю о вычитании, то категорически недопустим перенос, передача государственных функций на муниципальный уровень, я уж не говорю о том, что не обеспечены средствами, само по себе это в принципе неверно. Я так считаю, но со мной далеко не все согласны, что здесь необходима четкая поправка. Так называемые муниципальные районы как муниципальные структуры абсолютно себя не оправдывают. Значит, резонно вернуться к тому, что это низовой административный орган, административное управление с повседневным функционированием - почта, выдача зарплаты и т.д., никаких других функций у него быть не должно. Значит только на поселенном уровне", - заключил Глазычев.