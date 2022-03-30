Кишинёв, 30 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Молдавские поисковики идентифицировали останки красноармейца, погибшего в августе 1944 года в боях на Шерпенском плацдарме. Они пытаются связаться с его родными в России, сообщил 30 марта руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Андрей Репин ИА REGNUM Гвоздики на мемориале

Среди личных вещей погибшего бойца нашли медаль «За боевые заслуги». Её номер позволил установить имя владельца.

«Командир отделения тяги 521-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-го Украинского фронта, старший сержант Родин Егор Иванович 1912 года рождения, уроженец Орловской области», — рассказал Петрович ТАСС.

Егор Родин пал в боях за освобождение Молдавии. Отход немецких войск с плацдарма на правом берегу Днестра в районе села Шерпены в августе 1944 года позволил советским силам выйти на Кишинёв.

По данным поисковиков, на молдавской территории остаются тысячи неучтенных захоронений времен Великой Отечественной войны. Найденные останки, как правило, предают земле на территории мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм».

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