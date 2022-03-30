Уфа, 30 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Башкирии принят сразу в трех чтениях закон о дополнительной социальной поддержке членов семей погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что 30 марта депутаты государственного собрания Башкирии поддержали внесенный главой республики Радием Хабировым законопроект о дополнительной поддержке семьям погибших военнослужащих. Документ был принят сразу в трех чтениях.

«Установлены дополнительные социальные гарантии членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Закон предусматривает выплату единовременной материальной помощи в размере двух миллионов рублей в равных долях каждому члену семьи военнослужащего», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что выплаты будут осуществляться за счет средств регионального бюджета. При этом правительство региона определит порядок назначения и начисления этих выплат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут изменить закон о ветеранах войны, труда и Вооруженных сил.