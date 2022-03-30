Архангельск, 30 марта 2022, 12:44 — REGNUM В Архангельской области задержан житель Каргополя, совершивший попытку ограбления банка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства, вечером 18 марта он в медицинской маске и очках вошел в банк и передал кассиру записку с требованием передать 20 млн рублей и угрозой взорвать отделение.
«При этом фигурант поставил на стойку пакет с предметом, в котором угадывались контуры самодельного взрывного устройства», — уточнили в УМВД.
Сотрудник банка нажала кнопку тревоги, после чего преступник спешно покинул помещение, оставив пакет. Позднее взрывотехники и кинологи извлекли из пакета муляж бомбы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в Архангельске ограбили отделение «Сбера», преступники были пойманы спустя месяц.