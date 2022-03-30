Архангельск, 30 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Архангельской области задержан житель Каргополя, совершивший попытку ограбления банка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограбление банка

По данным ведомства, вечером 18 марта он в медицинской маске и очках вошел в банк и передал кассиру записку с требованием передать 20 млн рублей и угрозой взорвать отделение.

«При этом фигурант поставил на стойку пакет с предметом, в котором угадывались контуры самодельного взрывного устройства», — уточнили в УМВД.

Сотрудник банка нажала кнопку тревоги, после чего преступник спешно покинул помещение, оставив пакет. Позднее взрывотехники и кинологи извлекли из пакета муляж бомбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в Архангельске ограбили отделение «Сбера», преступники были пойманы спустя месяц.