Волгоград, 30 марта 2022, 12:49 — REGNUM Программу развития семеноводства внедрят в Волгоградской области. Это позволит укрепить позиции региона как одного из ключевых субъектов по производству овощей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе обладминистрации.
На волгоградских полях четвёртый год подряд собирают свыше миллиона тонн овощей, в том числе «борщевой группы». Сейчас на хранении находятся в общей сложности 60 тысяч тонн капусты, свёклы, лука и других культур.
Для единовременного хранения сельхозпродукции в регионе оборудовано несколько площадок общим объёмом 387 тысяч тонн. В 2022 году власти доведут этот показатель до 400 тысяч тонн.