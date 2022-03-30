Волгоград, 30 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Программу развития семеноводства внедрят в Волгоградской области. Это позволит укрепить позиции региона как одного из ключевых субъектов по производству овощей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе обладминистрации.

Https://www.volgograd.ru Рассада овощей

На волгоградских полях четвёртый год подряд собирают свыше миллиона тонн овощей, в том числе «борщевой группы». Сейчас на хранении находятся в общей сложности 60 тысяч тонн капусты, свёклы, лука и других культур.

«Несмотря на то, что потребление овощей ежегодно растёт, в настоящее время запасы на складах Волгоградской области достаточны. Мы полностью готовы к посевной. Хозяйства обеспечены всем необходимым, в том числе семенами и рассадой. Что касается овощеводства, то развитие этой отрасли — одна из серьёзных задач. И, конечно, мы будем продолжать работать над созданием собственной семеноводческой индустрии», — заявил губернатор Андрей Бочаров.

Для единовременного хранения сельхозпродукции в регионе оборудовано несколько площадок общим объёмом 387 тысяч тонн. В 2022 году власти доведут этот показатель до 400 тысяч тонн.