Эр-Рияд, , 12:52 — REGNUM Международная коалиция по восстановлению мира в Йемене, ключевую роль в которой играет Саудовская Аравия, объявила о введении режима перемирия. Об этом 30 марта сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.

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По его словам, режим прекращения огня направлен на урегулирование ситуации в стране и создание благоприятной почвы для переговоров между сторонами конфликта.

«Мы объявляем о прекращении военных действий внутри Йемена, чтобы сделать консультации успешными и создать благоприятную среду для миротворчества», — заявил Турки аль-Малики.