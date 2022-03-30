Арабская коалиция объявила о прекращении огня в Йемене
Эр-Рияд, 30 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Международная коалиция по восстановлению мира в Йемене, ключевую роль в которой играет Саудовская Аравия, объявила о введении режима перемирия. Об этом 30 марта сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
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Саудовские военные
По его словам, режим прекращения огня направлен на урегулирование ситуации в стране и создание благоприятной почвы для переговоров между сторонами конфликта.
«Мы объявляем о прекращении военных действий внутри Йемена, чтобы сделать консультации успешными и создать благоприятную среду для миротворчества», — заявил Турки аль-Малики.