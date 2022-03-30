Манагуа , , 12:56 — REGNUM Национальная ассамблея Никарагуа одобрила 29 марта дополнение к закону о государственном нотариате и Коммерческому кодексу, которое поможет усилить защиту от незаконного оборота наркотиков и организованной преступности. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Проект был предложен председателем Верховного суда Альбой Рамос и одобрен 80 голосами ассамблеи. Реформа должна помочь правительству в борьбе с наркобизнесом, организованной преступностью и финансированием терроризма за счёт усиления функции государственного нотариата.

Отдельные статьи закона коснутся также преступлений, связанных с торговлей людьми и оружием и контрабандой.

Читайте ранее в этом сюжете: Никарагуа возглавит ФАО на ближайшие два года