Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 12:41 — REGNUM Украинские боевики произвели обстрел населенного пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов калибра 120 мм. Об этом 30 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

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Уточняется, что обстрел Старомихайловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:02 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту выпустили восемь мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу со стороны украинских формирований.