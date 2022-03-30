Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области в 2021 году на треть сократилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщил 30 марта на заседании Законодательного собрания региона начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Камеры на дорогах

По словам Плугина, на данный момент в области функционирует 133 стационарных и 15 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря им в 2021 году ликвидировано 11 аварийно-опасных участков. Также было зафиксировано 11,7 млн административных правонарушений.

«Пресечено более 5 тыс. правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Это на 4% превышает показатели прошлого года. 500 лиц привлечены к уголовной ответственности за нарушение ПДД лицами, подвергнутыми к административным наказаниям. Как результат — снижение дорожно-транспортных происшествий в алкогольном опьянении на треть», — указал спикер.

Также соблюдать правила ПДД автомобилистам помогают и сами жители Ленобласти, отметил Роман Плугин. В 2021 году от них поступило около 6,5 тыс. фото‑ и видео материалов о правонарушениях в сфере дорожного движения.

«По результатам их рассмотрения вынесено чуть менее 300 постановлений о наложении административного наказания», — добавил Плугин.

Благодаря принятым мерам в Ленобласти удалось закрепить тенденцию снижения количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых в них граждан. За прошлый год количество ДТП сократилось на 14%, погибших — на 6%, а получивших ранения — на 17%.