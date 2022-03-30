Сыктывкар, 30 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали победителями в командном спринте классическим стилем на чемпионате России. Об этом 30 марта сообщает ИА REGNUM.

Цитаата из видео на YouTubeсс Александр Большунов

Большунов и Терентьев показали лучший результат в финальном забеге, пробежав дистанцию за 18 минут 2,0 секунды.

Вторыми к финишу пришли Алексей Виценко и Ермил Вокуев, которые отстали на 6,0 секунды. Третье место заняли Андрей Феллер и Владимир Фролов, отставание которых составило 10,9 секунды.

Напомним, чемпионат России проходит с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

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