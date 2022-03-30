Владикавказ, 30 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Северной Осетии построят газопровод, соединяющий Алагирское и Дигорское ущелья. Проект станет уникальным, считают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, так как при его реализации будут газифицированы сразу 19 населенных пунктов.

Astrobl.ru Газопровод

«Строительство газопровода считается уникальным проектом, поскольку позволит не только соединить два ущелья (Алагирское и Дигорское), но также подать газ в 19 населенных пунктов Алагирского и Ирафского районов», — говорится в сообщении ведомства.

Проект будет реализован ПАО «Газпром» как инвестиционный. Протяженность газопровода составит 45 км. Работу над проектом завершат в 2025 году.

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