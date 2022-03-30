Баку, 30 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Россия поддерживает принятие Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в статусе наблюдателя, заявил российский посол в Азербайджане Михаил Бочарников 30 марта на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Он отметил, что участие и России, и Азербайджана в ШОС позволит усилить двустороннее сотрудничество в ряде торгово-экономических и культурных отраслей. Вместе с тем более тесное взаимодействие Баку и ШОС «должно исходить из позиций самой страны».

«Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене, авторитет страны растёт, и присоединение к ШОС соответствовало бы этой тенденции», — сказал Бочарников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года Азербайджан участвует в ШОС в качестве партнёра по диалогу. Эта международная организация была основана в 2001 году лидерамиКитая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизиии Узбекистана.

Читайте также: В Центробанке Азербайджана заявили о влиянии на страну санкций против РФ