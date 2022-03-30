Тбилиси, 30 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Обвинение президента Грузии Саломе Зурабишвили во лжи создают в обществе «нежелательную напряжённость». Об этом говорится в заявлении обнародованном на сайте администрации главы республики.

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В администрации отреагировали на обвинения, обнародованные пресс-службой правительства республики. В правительстве упрекнули Зурабишвили в том, что она якобы не согласовывает все кандидатуры на дипломатические посты, хотя по конституции не должна определять внешнюю политику государства.

«Администрация президента Грузии повторяет ещё раз: с 1 января 2021 года по 21 марта 2022 года включительно правительство представило президенту 12 кандидатур для назначения на должности посла и главы дипломатического представительства, и президентом издано распоряжение о назначении всех 12», — ответили в аппарате президента на обвинения.

Стоит отметить, что обвинения в адрес Зурабишвили по поводу назначения послов стали делать представители правящей партии «Грузинская мечта». Для уточнения информации агентство «Интерпрессньюс» направило запрос в администрацию президента, где опровергли обвинения. Тогда в пресс-службе правительства подтвердили претензии членом «Мечты».