Украинские войска открыли огонь по Старомихайловке в ДНР
Донецк, 30 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под миномётный обстрел украинских формирований попал населённый пункт Старомихайловка. Об этом 30 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Обстрел
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В 12:02 с украинских позиций в Красногоровке было выпущено в направлении Старомихайловки восемь мин калибром 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, националисты обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую.