Варшава, 30 марта 2022, 12:37 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды.
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По его словам, Польша представила «радикальный план отхода от российских энергоресурсов, а другие не делают ничего».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моравецкий заявил, что власти Польши намерены в апреле или мае полностью отказаться от российского угля.
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