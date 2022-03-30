Варшава, 30 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

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По его словам, Польша представила «радикальный план отхода от российских энергоресурсов, а другие не делают ничего».

«Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля, справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моравецкий заявил, что власти Польши намерены в апреле или мае полностью отказаться от российского угля.

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