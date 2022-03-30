Москва, , 12:36 — REGNUM Власти Подмосковья предоставили в безвозмездное пользование шесть земельных участков под строительство храмов сроком до 10 лет, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области

Церковь

С начала 2022 года земли согласованы под строительство шести храмов. Новые храмы появятся в городских округах Клин, Наро-Фоминск, Зарайск, Дмитровский, Солнечногорск и Химки

Всего за I квартал 2022 года в Подмосковье предоставлено в безвозмездное пользование и собственность 18 земельных участков общей площадью порядка 6 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Подмосковье было завершено строительство главного храма Вооруженных сил России.

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