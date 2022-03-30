Ростов-на-Дону, 30 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Белорусские производители высказали готовность поставлять в Ростовскую область технику. Об этом шла речь на встрече заместителя донского губернатора – министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева и руководителя отделения Посольства Республики Беларусь в Ростове-на-Дону Дениса Тимохина.

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«У нас есть четкое понимание потребности в грузовой и спецтехнике, применяемой при ремонте и содержании дорог. Но это далеко не все позиции, по которым регион готов продолжать свое сотрудничество с Белоруссией. Нас интересует сельскохозяйственная и строительная техника, а также пассажирский транспорт – автобусы, трамваи и троллейбусы», — отметил Окунев.

По словам Тимохина, вопрос с импортозамещением Минск практически решил. Белорусские производители готовы поставлять в Россию технику, полностью собранную из узлов и агрегатов собственного производства, что исключит риски дальнейшего отсутствия запчастей.

В ближайшее время будут сформированы контактные группы и проведено расширенное совещание, результатом которого должен стать значительный рост товарооборота между Ростовской областью и Белоруссией.